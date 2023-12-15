الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

كأس العالم للأندية، موعد فتح المدرجات أمام جماهير الأهلي واتحاد جدة

الأهلي والاتحاد،
الأهلي والاتحاد، فيتو

كأس العالم للأندية، كشفت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية عن موعد استقبال ملعب الجوهرة المشعة بجدة لجماهير الاتحاد السعودي والأهلي في المباراة المقررة مساء اليوم الجمعة، ضمن ربع نهائي المونديال.

وتم تحديد الموعد عند الساعة 05:00 مساء بتوقيت السعودية الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويسبق المباراة، التي تنطلق في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة فعاليات عديدة من بينها عرض الـ"فري ستايل"، واللعب بالكرة الضخمة، والتقاط الصور التذكارية مع كأس المسابقة، وكأس دوري روشن السعودي.

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وضمنت الفرق العربية مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد تأهل الاتحاد لملاقاة الأهلي، بانتصاره الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 في الدور الأول.


وسيتأهل الفائز من العميد والمارد الأحمر لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، في نصف النهائي.

اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

 

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي،  في العاشرة صباح أمس الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

 

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

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