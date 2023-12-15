ريال مدريد أمام الفرصة الأخيرة لضم مبابي

يسعى ريال مدريد للدخول في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب تقرير صحفي، حيث سينتهي عقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

الفرصة الأخيرة لضم مبابي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الريال سيتعامل بحزم في مفاوضاته مع مبابي، بعد تجارب سيئة عاشها معه سابقا، إذ يريد منه إجابة نهائية قبل 15 يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرى مبابي "أفضل صفقة ممكنة لتعزيز الخط الهجومي"، لكن النادي الآن يتواجد في موقف أقوى للتفاوض، حيث لا توجد ضغوطات كبيرة كما كان الوضع سابقا، وذلك بعد تألق جود بيلينجهام على الصعيد التهديفي، والتعاقد مع إندريك.

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ويراقب الميرينجي وضع مبابي، في ظل تمسك إدارة البي إس جي به، واهتمام العديد من الأندية الإنجليزية أيضا بضمه.

ويحق لنادي ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مبابي دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

وأشار "ريليفو" إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائما التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد الموقع على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.

وأوضح تقرير الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب جدا بكيليان مبابي، ولم يرغب أبدًا في إغلاق الباب نهائيًا أمام التعاقد معه.

ورغم جدية ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أن "ريليفو" قال إن الميرنجي لن يدخل في لعبة الشائعات والصبر كما حدث سابقًا.

وقال الموقع: "إذا كان مبابي لا يزال لديه حلم اللعب لصفوف ريال مدريد فسيتعين عليه إثبات ذلك من خلال التوقيع بسرعة".

وأضاف: "لا توجد مطالبات في غير محلها أو تسريبات غير ضرورية".

وأوضح أن فكرة إدارة ريال مدريد تتمثل في تقديم عرض لكيليان مبابي يكفي لإقناعه.

وختم الموقع تقريره بالقول إن ريال مدريد لن ينتظر مبابي حتى النهاية، ولذلك، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اللاعب إذا أراد اللعب في سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لفريق ريال مدريد في 2022 في صفقة انتقال حر، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.