رصف 4 طرق باعتمادات مالية 77 مليون و300 ألف جنيه بالبحيرة (صور)

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال بدء رصف ٤ طرق بنطاق المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال ٦.٣ كم وباعتمادات مالية بلغت ٧٧.٣ مليون جنيه في إطار ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتلك الطرق هى أعمال التكاسى وإنشاء سور وطبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول ٢ كم باعتمادات مالية بلغت ٤٠ مليون جنيه، استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول ١كم بمركز الدلنجات باعتماد قدره ١٠ مليون جنية،استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول ٢ كم بمركز بدر بتكلفة تقدر بـ ٨.٧ مليون جنيه، استكمال طريق كورنيش رشيد بطول ١.٣ كم بمركز رشيد باعتماد ١٨.٦مليون جنيه.

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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة، والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين، واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها، ورفع كفاءتها نظرًا لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.

