ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان سماد مدعم بالبحيرة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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وتم تنفيذ عدة حملات تموينية بوادى النطرون أسفرت عن ضبط، سيارة محملة بـ١٦٠ شيكارة سماد يوريا مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٨ أطنان، ١٩ أسطوانة غاز منزلية ممتلئة قبل بيعهم بالسوق السوداء وصاحب محطة تمويل سيارات لتجميعه ٤٥٠٠ لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء، ١٦٠ كيلوجرام سكر مدعم بسعر ٢٧ جنيها خاص بالمبادرة قام أحد أصحاب المحلات التجارية بتجميعه بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و١٢٠ كيلوجرام سكر حر مجهول المصدر بالإضافة،إلى ١٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية،٤٥٠ زجاجة زيت طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

