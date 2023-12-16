السبت 16 ديسمبر 2023
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سياسة

التصالح في مخالفات البناء، حالة واحد يكتفي بتقرير من مهندس في المستندات المطلوبة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، الاكتفاء بتقديم تقرير من مهندس مقيـد فــي نقابة المهندسين حال كون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار.

 

تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية

جاء ذلك في الوقت الذي حدد فيه القانون، المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التصالح، وهي تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

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تقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة

ويمكن أن يكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

 

وتنص الـمادة (7) على:

 

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

 

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

 

مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح

2-  مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

 

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

 

اشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

 

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

 

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