الكشف على 946 حالة بقافلة طبية مجانية بقوص ضمن حياة كريمة

نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٤٦ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٥ حالة باطنة، ٣٠ حالة جراحة، ٨٥ حالة أمراض نساء وتوليد، و٢١٢ حالة طب أطفال، و٢٥١ حالة عظام و٣٨ حالة تنظيم الأسرة، و٩٩ حالة أسنان.

وصرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٨٨ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢ حالة، و٧٧ حالة موجات صوتية و٢٥ حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٣٠ حالة، وإجراء ٢٩ حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

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مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.