تفاصيل جديدة في حادث تعرض أرملة وائل الإبراشي لمحاولة قتل

أمرت نيابة 6 أكتوبر، بالتحقيق في واقعة تعرض سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، لمحاولة اعتداء من إحدى السيدات بسلاح أبيض في منطقة 6 أكتوبر، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وتعرضت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، تعرضت لها بسلاح أبيض “سكين”، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها، واستدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند، وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.

Advertisements

وكشفت أرملة الإبراشي في يوم الحادث، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هستيرية "افتحوا يا إما هطلب البوليس"، فتحت أمي الباب، وطلبت السيدة مقابلتي، خرجت له، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

وتابعت: طلبنا أمن الكومبوند ولاحظ أحدهم السيدة وهي تلقي شنطة من يديها، فاكتشفوا أن الشنطة بها سكين، فتحفظوا عليها وحضرت الشرطة وألقت القبض عليها.



الأطباء تحفظ التحقيقات

أنهت نقابة الأطباء قضية الإعلامي الراحل وائل الإبراشي والجدل الذي استمر عاما كاملا بوجود خطأ طبي نتج عنه وفاة الراحل وائل الإبراشي وتحقيقات استمرت عاما وحفظت نقابة الأطباء التحقيق ضد الطبيب المعالج.

من جانبه قال الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الباطنة والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي إنه قد صدر عن لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر قرار بحفظ الشكاوى المقدمة من السيدة سحر أحمد محمود أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس لعدم وجود خطأ مهني.

وأوضح الطبيب المعالج في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن قرار اللجنة جاء بعد عرض الأوراق على استشاري نقابة أطباء مصر وانتهت التحقيقات إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم وصفها لها تأثير فعال علي مرضى فيروس كورونا وفي خفض معدلات الوفاة وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية ولذا وجب التنويه.

وأصدر الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء خطابًا إلى الدكتور شريف عباس استشاري الأمراض المتوطنة بشأن ما وصلت إليه نقابة الأطباء في التحقيقات في الشكاوى الواردة إلى نقابة الأطباء من السيدة سحر ارملة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس.

وأكد الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق أنه بعد عرض الأوراق علي لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.