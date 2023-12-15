انطلاق 29 رحلة منطاد تحمل 530 سائحا في الأقصر
واصلت رحلات المنطاد الساخن في محافظة الأقصر تحليقها المعتاد يوميا، حيث خرجت رحلات البالون الطائر صباح اليوم الجمعة، لتزين سماء مدينة الشمس في مدة لا تقل عن 45 دقيقة مغامرة فوق السحاب لمشاهدة الآثار وقراءة التاريخ من أعلى ارتفاع في الأقصر.
وأكد مصدر بمطار البالون الطائر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن سماء مدينة الأقصر شهدت تحليق 29 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 530 سائحا من مختلف الجنسيات، توافدوا للاستمتاع بسحر الطبيعة والمدينة الفرعونية ومشاهدة معالمها الأثرية على ارتفاع 1400 قدم من سطح الأرض.
يشار إلى أن البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر يستلزم وجود عدة عوامل مناخية تساعده على الطيران بصورة آمنة، منها مجال الرؤية صافي، سرعة مستقرة لا تزيد عن ثماني عقد، وتبدأ الرحلات في الخروج قبل شروق الشمس بعد الانتهاء من التجهيزات فجرًا.
وتحلق مغامرات البالون الطائر في الأقصر، من أعلى نقطة بالمحافظة لتشاهد التاريخ، حيث ترى معبد حتشبسوت، ورميسس الثالث، ومعبد هابو، ومقابر النبلاء بوادي الملوك والملكات وجزيرة الموز التي كونتها الطبيعة، ونهر النيل الذي على ضفافه معبدا الأقصر والكرنك أيضا متحفا الآثار والتحنيط.
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