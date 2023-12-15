الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بسبب اليورو والدولار، بوتين يشبه الغرب بشخص يطلق النار على نفسه

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالشخص الذي يطلق النار على نفسه بسبب فرضه العقبات أمام روسيا وقيامه بتقليص دور الدولار واليورو كعملتين عالميتين.

تقليص دور الدولار واليورو

وفي المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عقده الرئيس الروسي، تساءل لماذا يقلل الغرب من إمكانيات الدولار واليورو كعملتين عالميتين؟ وقال: إن "الغرب يطلق النار على أقدامه. لماذا يقللون من إمكانيات الدولار واليورو كعملتين عالميتين؟ كعملتين احتياطيتين؟".
كذلك لفت إلى أن زيادة استخدام روسيا للروبل في التعاملات يزيد من سيادتها وقدراتها، مشددا على أن بلاده لا تتخلى عن الدولار، لكنها بدأت تواجه مشاكل في المدفوعات بالعملات الأجنبية في الغرب.
وقال بوتين: "كلما استخدمنا العملة الوطنية في التعاملات المالية والاقتصادية، كلما كان ذلك أفضل. هذا يعزز سيادتنا وقدراتنا".
وبعد فرض الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على روسيا تم في إطارها تجميد جزء من احتياطيات البلاد الدولية، دعت العديد من دول العالم لتقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار.

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