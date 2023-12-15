الأحد، انطلاق مهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج في الأقصر
ينطلق بمحافظة الأقصر فعاليات مهرجان التحطيب السنوي، والذي يقام في ساحة أبو الحجاج يوم الأحد بعد غد في تمام الساعة الـ3 عصرا، ويستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، والذي يشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية.
يشار إلى أن مهرجان التحطيب، يشارك فيه فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة قنا للفنون الشعبية، فرقة سوهاج للفنون الشعبية، فرقة أسيوط للفنون الشعبية، فرقة المنيا للفنون الشعبية، فرقة ملوى للفنون الشعبية، فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، فضلًا عن فرقة الأقصر للآلات الشعبية، فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.
ويشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعى، مخرج المهرجان، وعدد من قيادات يونسكو، وأعضاء مجلس الشعب، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، من بينهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وتستمر فعاليات مهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر على مدار 3 أيام، إذ يحرص عدد من المواطنين على حضور تلك الفعاليات ويلتقطون الصور التذكارية والفيديوهات، كما يقبل عدد من السائحين الأجانب أثناء وجود مهرجان التحطيب للاستمتاع بمشاهدة المبارزة بالعصا.
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