استدعاء شهود العيان في حادث أقدام شخص على قتل جاره رميًا بالرصاص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في حادث أقدام شخص على قتل جاره رميًا بالرصاص في مركز الصف للاستماع لأقوالهم، كما استعجلت النيابة التقرير الطبي عن الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا بالعثور على جثة رجل مصاب بطلق ناري في منطقة الصف، على الفور، تم إرسال فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات أن المجني عليه "سيد"، يبلغ من العمر 40 عامًا، قد أصيب بطلق ناري في أنحاء متفرقة من جسده، تم نقل الجثة إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

Advertisements

تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهم "أحمد"، يبلغ من العمر 35 عامًا. كان المتهم على خلاف مع المجني عليه منذ فترة طويلة.

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة..وقال المتهم إنه أطلق النار على المجني عليه بسبب الخلافات بينهما.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.