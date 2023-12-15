عبد السند يمامة: كثير من الوفديين لم يقفوا معى فى الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي إنه لا تعليق على أى مؤشرات فى الانتخابات لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": أنه سيتم تقييم الموقف بعد الإعلان الرسمى للنتيجة لافتا إلى أنه تمت الدعوة لاجتماع الهيئة العليا للحزب يوم السبت بعد القادم وبعد إعلان النتائج الرسمية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، وأشار يمامه: أن الأربعاء القادم هناك طعون من يريد التقدم بطعن مشيرا إلى أن هناك طعون ثلاثاء واربعاء فكيف نعقد اجتماع الأربعاء بناء على طلب البعض وهناك طعون.

Advertisements

وأوضح يمامه: سأطرح على الهيئة العليا نتيجة الانتخابات ويتم التقييم وخاصة أننا فى حزب سياسى ومؤسسى لافتا إلى أنه لا يجوز طرح الثقة فى رئيس الحزب حسب اللائحة وبعد النتيجة سيكون هناك القرار المناسب واضعين نصب أعيننا مصلحة الحزب ووحدته.

الانتخابات الرئاسية

وتابع: كثيرون من الوفديين لم يقفوا معى فى الانتخابات وما يشغلنا حاليا هو تقييم العملية الانتخابية ومستقبل الحزب فى الفترة المقبلة.

وآثارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حالة من الغضب بين قيادات وأعضاء حزب الوفد ودعا قيادات من الحزب لاجتماع طارىء الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الأمر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.