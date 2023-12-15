قصور الثقافة تطلق أسبوعا جديدا لأطفال المحافظات الحدودية بروض الفرج

يشهد قصر ثقافة روض الفرج غدا السبت 16 ديسمبر، انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين، لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بمحافظة القاهرة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

الأسبوع الثقافي بروض الفرج

وأوضح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة أن الأسبوع الثقافي بروض الفرج، يأتي في سياق البرنامج المكثف لوزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية، سواء من الأطفال، أو الشباب، أو الفتيات، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بها، ويهدف لتطوير مهارات، وقدرات الأطفال، في كافة النواحي الثقافية، والفنية والإبداعية، من خلال ورش العمل، والنقاشات، التي تخص كل ما يتعلق بشئون الطفل، وإلقاء الضوء على ما تتميز به المحافظات الحدودية من ثراء وتنوع ومواهب حقيقية.

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وأشار رئيس الهيئة أن الأسبوع الثقافي، يستضيف مجموعة من أطفال المحافظات الحدودية، من شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين، أبو رماد بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة، ويتضمن فعاليات متنوعة، تقدم بإشراف مدربين متخصصين استكمالا للنجاح الكبير، الذي شهدته الأسابيع السابقة بالمشروع، الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية للهيئة.

ومن جانبها أفادت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد الثقافي، والمشرف التنفيذي للأسبوع، أن الأسبوع يتضمن عدة فعاليات، تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب، هذا بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.

وأضافت لاميس، أن الأسبوع يتضمن أيضا ورش لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، وتصميم حقائب بالشبك والخرز، هذا إلى جانب البرنامج الثقافي الترفيهي المعد للأطفال وبرنامج زيارة الأماكن والمعالم السياحية كمنطقة أهرامات الجيزة، المتحف القومي للحضارة المصرية، بانوراما أكتوبر، مجمع الأديان، حديقة الأزهر والمتحف.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.