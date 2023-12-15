تعلن بداية الشتاء، 7 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في الأقصر

تستضيف محافظة الأقصر عاصمة السياحة الخميس القادم، حدثا عالميا، هو ظاهرة انقلاب الشمس التي تتعامد على مقصورة قدس الأقداس الإله آمون رع بمعبد الكرنك في مدينة الأقصر، والذي يأتي تزامنًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي الجديد.



وفي السطور التالية ترصد «بوابة فيتو» أبرز المعلومات حول ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس الإله آمون رع بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

1- ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس تأتي يوم 21 ديسمبر سنويًا.

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2- في عام 2007 تم اكتشاف الظاهره على أيدي خبراء في علم المصريات.

3- بعد مواصلة الدراسات حول ظاهرة تعامد الشمس تم تأكيدها في عام 2010.

4- تحرص محافظة الأقصر على استقبال تلك الحدث في احتفالات صاخبة والذي يلعب دورا مهما في التنشيط السياحي.

5- الشمس تبدأ تشرق بطريقة متدرجة للتعامد على مقصورة الزورق المقدس وسط معبد الكرنك بالأقصر.

6- ظاهرة تعامد الشمس تعلن معها بدء وهو توقيت الانقلاب الشتوي عند المصريين القدماء.



7- يأتي هذا العام للإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس للمرة الـ17 على التوالي.

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