الجمعة 15 ديسمبر 2023
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منوعات

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

قرار بشأن المواقع
قرار بشأن المواقع الإباحية في العراق، فيتو

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الخميس، أمرا ولائيا بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "أصدرت أمرا ولائيا  بحجب المواقع الإباحية، بناء  على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة (325 / اتحادية /2023)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة قررت الحكم بإلزام كل من وزيرة الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات إضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع أنحاء جمهورية العراق، أمرا ولائيا ملزما للسلطات كافة وصدر بالاتفاق".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة حجب المواقع الإباحية في العراق، ففي العام 2015 صدر قرار من مجلس النواب يلزم "الحكومة بإصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنيت والزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظا على المصلحة العامة".

وقبل ذلك ناقش البرلمان العراقي في عدة مناسبات قضية حجب المواقع الإباحية في البلاد، إلا أن السلطات لم تتخذ أي خطوات عملية لتطبيق القرار على الأرض.

وفي العام الماضي، وجهت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، أيضا طلبا مماثلا يتعلق بحجب المواقع الإباحية في العراق.

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