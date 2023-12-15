تكليف حامد عبد العزيز بتسيير أعمال مدير مستشفى كفر الدوار العام

أصدر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قرارًا، بتكليف الدكتور حامد عبد العزيز السيد محمد - بدرجة كبير بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بالعمل بتسيير أعمال مدير مستشفى كفر الدوار العام، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرارًا بشغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

كما أصدر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قرارا بتكليف الدكتور أحمد يوسف أحمد خليفة - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بالعمل بتسيير أعمال وكيل مستشفى كفر الدوار العام، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار بشغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

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أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذا القرار الذي صدر يهدف في المقام الأول العمل علي تطوير الأداء في المنظومة الصحية في محافظة البحيرة لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.