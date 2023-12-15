تكريم مدير إدارة العلاقات العامة للصحة بالبحيرة لبلوغه سن المعاش

قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكريم رجب الجبالي - مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية، وذلك بمناسبة بلوغه سن الكمال السن القانونية للمعاش.

حيث قدم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة له شهادة تقدير بإسم المديرية، وذلك تقديرًا لعطائه المتنامى بلا حدود طوال فترة عمله، ومجهوده المتميز الذى شهد به الجميع، واستحقاقًا لما بذله من جهد ونشاط طوال فترة عمله.

كما قام زملاؤه فى المكتب الذين حرصوا على مشاركته فرحته، بتنظيم حفل له بتشريف الدكتور وكيل الوزارة، مؤكدين أن رجب قدم نموذجًا فريدًا في العمل بالنشاط والإلتزام والأخلاق والإخلاص والعمل بضمير يقظ، ومتمنيين له كل صحة وسعادة فى حياته المقبلة.

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كما أعرب رجب عن فرحته وسعادته بخروجه على المعاش وسط تلك الحفاوة من زملائه ومن الدكتور وكيل الوزارة ، شاكرًا للجميع مشاركة فرحته بهذا اليوم.

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