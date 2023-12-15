الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

الوادي الجديد تشارك بـ ٤٥ طفلا في مشروع أهل مصر "يهمنا الإنسان"

أطفال أهل مصر، فيتو
أطفال أهل مصر، فيتو

تشارك محافظة الوادي الجديد بـ ٤٥ طفلًا من مراكز وقرى المحافظة، في فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المناطق الحدودية ضمن مشروع أهل مصر تحت شعار "يهمنا الإنسان".

مشروع أهل مصر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال إدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويشارك من خلاله فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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وتنطلق غدًا السبت أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المناطق الحدودية ضمن مشروع أهل مصر تحت شعار ﴿يهمنا الانسان﴾ والمقام بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ ديسمبر.

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، بعد غد السبت 16 ديسمبر، انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بمحافظة القاهرة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى  22 ديسمبر الحالي.

وأوضح عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن الأسبوع الثقافي بروض الفرج يأتي في سياق البرنامج المكثف لوزارة الثقافة المقدم لأبناء المحافظات الحدودية سواء من الأطفال أو الشباب أو الفتيات ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بها، ويهدف لتطوير مهارات وقدرات الأطفال في كافة النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص كل ما يتعلق بشئون الطفل، وإلقاء الضوء على ما تتميز به المحافظات الحدودية من ثراء وتنوع ومواهب حقيقية. 

وأشار رئيس الهيئة أن الأسبوع الثقافي يستضيف مجموعة من أطفال المحافظات الحدودية من شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين، أبو رماد بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة، ويتضمن فعاليات متنوعة تقدم بإشراف مدربين متخصصين استكمالا للنجاح الكبير الذي شهدته الأسابيع السابقة بالمشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية للهيئة.

ومن جانبها أفادت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي للأسبوع، أن الأسبوع يتضمن عدة فعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب هذا بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.

وأضافت "الشرنوبي" أن الأسبوع يتضمن أيضا ورش لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، وتصميم حقائب بالشبك والخرز، هذا إلى جانب البرنامج الثقافي الترفيهي المعد للأطفال وبرنامج زيارة الأماكن والمعالم السياحية كمنطقة أهرامات الجيزة، المتحف القومي للحضارة المصرية، بانوراما أكتوبر، مجمع الأديان، حديقة الأزهر والمتحف الزراعي.

 

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الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المناطق الحدودية ضمن مشروع أهل مصر تحت شعار يهمنا الانسان أهل مصر الوادى الجديد فرع ثقافة الوادى الجديد قصر ثقافة روض الفرج محافظة الوادى الجديد

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