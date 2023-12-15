عفت نصار يلوم الزمالك على التسرع في التعاقد مع معتمد جمال: لا يصلح لمنصب الرجل الأول

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال ليس قادرًا على تولى مهمة المدير الفني، ولا يستطيع قيادة اللاعبين وإظهار شخصيته بشكل إيجابي، بعيدًا عن تحقيق المكاسب الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق فاز في بعض المباريات رغم الأداء المتواضع.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معتمد جمال صاحب أخلاق عالية، لكنه لا يصلح لتولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك، مجلس الإدارة كان من المفترض أن يكون له إستراتيجية معينة، وبمجرد الفوز في بعض المباريات أبرم عقدًا لـ معتمد، وهناك مدرب سبق وفاز بالكأس مع الفريق الأبيض، وانتقل لتدريب أندية آخرى وكان يرحل سريعًا".

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وأضاف: "أول اختبار حقيقي للزمالك كانت أمام المصري ثم مواجهة سيراميكا، الفريق الأبيض لديه نواقص كثيرة، والمفترض أن يتم التعاقد مع مدير فني يتناسب مع حجم النادي وأن يكون هناك إستراتيجية للمستقبل، ولا يجب التعامل بالقطعة مع أي مدرب".

وواصل: "يجب أن يكون هناك خطة واضحة لقيد اللاعبين الجدد أو التجديد معهم، وكرة القدم لعبة جماعية يجب توافر فيها كل المقومات من أجل تحقيق نتائج طيبة".

وزاد: "سيد نيمار لاعب جيد لكنه لم يقدم المستوى الجيد في المركز الذي لعب فيه أمام المصري، ولا أعرف سر مشاركته بهذا الشكل، ومعتمد جمال قام بتغيير إستراتيجية لعبه، ولذلك أن يكون المدير الفني للزمالك على قدر وقيمة النادي".

كولر لم يقدم الإضافة لـ الأهلي

وأكد: "كولر ليس على قدر وقيمة الأهلي ولم يقدم الإضافة الكبيرة ولم يظهر معه الأهلي بالأداء الجيد، حتى في بطولة إفريقيا كان يظهر بشكل متذبذب، وأتمنى فوز الفريق الأحمر على اتحاد جدة، وأن يتم تطوير الكرة المصرية والملاعب بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "لم يعجبني النظام الذي يدار به نادي الزمالك، وكارلوس كيروش مدرب جيد ولديه إستراتيجية وتكتيك يقوم بتطبيقه بشكل جيد".

وأتم: "المصري قدم مباراة جيدة رغم أنه يمتلك إمكانيات أفضل مما ظهر عليه في لقاء الزمالك، ووصل للمركز الثاني وهو إنجاز جيد له حاليا، وأتمنى أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير الكرة في نادي الزمالك، وأقول لمجلس الإدارة أن كرة القدم هي عنوان النادي وأن يجلسوا مع من يفهم فيها، للتخطيط للمستقبل القريب، من أجل إعادة النادي للمستوى المميز".

وعلى صعيد آخر أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن في يومه خلال مباراة المصري في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء المصري، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في إحباط اللاعبين".

وتابع: "المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك".

وأضاف معتمد جمال: "شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة أنه شارك في أكثر من لقاء أساسيًّا".

وتابع:"سيد عبد الله "نيمار" لم يكن جيدًا في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعيًّا، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وأضاف معتمد جمال: "كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

وواصل المدير الفني قائلًا: "لم أفضل المجازفة مبكرًا في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام المصري يستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات البطولة الكونفدرالية.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وتعرض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة الأولى مع القلعة البيضاء بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 0/1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخاض معتمد جمال 6 مباريات مع الزمالك، حقق الفوز في أول 5 مباريات قبل أن يخسر أمام المصري في الدوري.

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

المباراة السادسة كانت أمام المصري في الدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف نظيف.