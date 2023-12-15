الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

ماثيو الإنسان، طفل منياوي يعبر عن مأساة غزة برسم صور مؤثرة بالفحم

ماثيو ملاك، فيتو
ماثيو ملاك، فيتو

قصة ماثيو ذو الرابعة عشرة من عمره، من مركز ملوي بالمنيا، تعكس مدى تأثر الأطفال بمشاهد العنف والقتل في غزة.. على الرغم من صغر سنه، إلا أن قلب ماثيو اهتز لمشاهد الأبرياء الأطفال الذين قتلوا في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.

وللتعبير عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، قرر "ماثيو ملاك سمير" رسم صورة لطفل وشقيقته التي فقدت حياتها  جراء تلك الأحداث المأساوية.

"مشاهد قتل الأطفال والأبرياء في فلسطين أثرت في قلوبنا جميعًا"، قال ماثيو إبن مدينة ملوي بكلمات مؤثرة. "إنهم ليسوا مذنبين، ولا يجب أن يعيشوا في رعب يومي".

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بينما يتابع دراسته في الصف السادس الابتدائي، قرر ماثيو استخدام مهارته في الرسم للتعبير عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.

قال: "رسمت صورة لطفل وشقيقته فقد إحداهما حياته جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن لحظات وفاتهما كانت مأساوية للغاية، فرسمي هو جزء بسيط من تكريمهم بعد رحيلها".

وبالنسبة للتفاصيل الفنية، قام ماثيو باستخدام الفحم لرسم الصورة، وتعاونت والدته معه في اختيار المواد المستخدمة في العمل، حيث كانت متحمسة ومشجعة لهذه الخطوة.

بمجرد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقت صورة ماثيو استحسانًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك لأن الجميع يدرك أن قضية فلسطين تمس كل مصري، ونأمل جميعًا أن يعيش شعب غزة في سلام وأمان.

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