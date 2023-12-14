بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، قرار جديد من النيابة في حادث قتل شخص لجاره في الصف

أمرت نيابة جنوب الجيزة، باستدعاء مجري التحريات في حادث قتل شاب لجاره بإطلاق الرصاص عليه بسبب خلافات في الصف، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة في الصف



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة، وكشف أنه حدثت مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة، على إثرها استل سلاحه، وأطلق الرصاص عليه، وسقط قتيلا في الحال.

وأضاف: "كنت عايز آخد حقي منه لأنه ظلمني وكان ليا حق عنده، فقررت قتله بإطلاق النار عليه".

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية بسبب خلافات قديمة بينهما، فقام بإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

القبض على المتهم بالقتل



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص بإحدى قرى مركز الصف.

وبإجراء التحريات، تبين مقتل "سيد.م.ع" 39 سنة بطلق ناري بسبب خلافات قديمة بينه وبين آخر.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.