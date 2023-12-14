"العلاقات العامة والإعلان" بإعلام القاهرة ينظم "ملتقى الإبداع" لتكريم المنجزات الدراسية لطلبة القسم

نظم قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ظهر اليوم ملتقى الإبداع لعرض منجزات طلبة القسم في إطار التكليفات الدراسية والتي تضمنت عمل صناعة محتوى في المواد الدراسية التي تعرضوا لها خلال العام الحالي، وذلك تحت شعار "للإبداع مكان"، وذلك بمشاركة أساتذة وطلبة القسم.

Advertisements



وفور انطلاق فعاليات اليوم الاحتفالي بمنجزات الطلبة الدراسية في المقررات التدريسية، ألقت الدكتورة ثريا أحمد البدوي كلمة ترحيبية لأساتذة وطلبة القسم والحضور المشاركين من أساتذة الكلية، عبرت خلالها عن بالغ سعادتها لمشاركة الطلبة وارتفاع الحافز لديهم على المشاركة بأعمال التكليفات الدراسية والتي تضمنت تنفيذ حملات في الجوانب الإعلامية ومنها حملات في مجالات المسئولية المجتمعية إضافة إلى تنفيذ العديد من أنشطة التسويق والعلاقات العامة للأفكار الدراسية التي درسوها على مدار الفصل الدراسي الأول.



ونوهت رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان إلى أن الملتقى يحمل هدفا وهو جعل الانشطة الدراسية التي يقدمها الطلبة في إطار المواد الدراسية المقدمة من قبيل الأعمال الإبداعية والتي تساهم في تزكية جوانب التميز بين بعضهم البعض والعمل على جعل الأمر يمر في إطار تجربة من المشاركة والتميز والابداع وجعل الأنشطة الطلابية مجالا لتوليد طاقات الطلبة وزيادة حافز المشاركة لديهم.



وأثنت أستاذة كلية الإعلام على جهود الاساتذة والطلبة وكافة الإمكانيات التي تضافرت برعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة لأجل إقامة ملتقى عرض منجزات الطلبة، معبرة عن بالغ تقديرها لجهود الطلبة والتي سعت إلى تقديم أفضل صورة ممكنة لجهدهم ولتطوير الصورة الذهنية عن التكليفات الدراسية والتي يقتصر الأمر عليها على أنها تتم فقط في إطار الحصول على الدرجات التحصيلية في المواد الدراسية، كجانب من التقويم الفصلي فقط.



وعبرت كلمات العديد من اساتذة القسم المشاركين بطلابهم في الملتقى عن بالغ تقديرهم لإنطلاق ملتقى الإبداع لعرض منجزات الطلبة في قسم العلاقات العامة والإعلان، وألقت منصة الملتقى لعدد من الاساتذة المشاركين كلمات الشكر لـ الدكتورة ثريا أحمد البدوي رئيس القسم على رعاية وفكرة تنظيم الملتقى وذلك من أجل التميز في تقديم الاعمال الدراسية والعمل على تشجيع الطلبة على التقويم الدراسي وتقديرهم عليه، والخروج في أفضل صورة متميزة لقسم العلاقات العامة، وتمحورت تلك الكلمات في تزكية فكرة الملتقى وضرورة عقدها على مدار الفصول الدراسية وضرورة أن يتفهم الطلبة بأن الاتجاه الآن هو لعرض تكليفاتهم الدراسية في إطار يخرجها من صورة الحصول على الدرجات وفقط، بل باعتبارها بمثابة فرصة لاكتشافات المواهب الدراسية، ولاسيما وأنها قد تكون فرصة لتشجيع رواد الاعمال على تبني بعضا من الأفكار المقدمة ورعاية طلابها في مجال التدريب وربما في مرحلة ما بعد التخرج.



وتضمنت فعاليات الملتقى التقاط الصور التذكارية وتقديم شهادات التكريم للطلبة المشاركة في ملتقى الإبداع للقسم اليوم، وختام الفعالية بكلمات الشكر للأساتذة والطلبة المشاركين على مستوى التنظيم والأعمال الدراسية محل التكريم.