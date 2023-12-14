الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع مدافع ريال مدريد

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير صحفية ألمانية وإسبانية، اليوم الخميس، عن دخول النمساوي الدولي ديفيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد، دائرة اهتمامات أحد عمالقة الدوري السعودي وتحديدا فريق اتحاد جدة حامل لقب دوري روشن.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، نقلا عن موقع "ريليفو" الإسباني، فإن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وأشارت إلى أن العميد سيحاول إغراء ألابا براتب سنوي قدره 20 مليون يورو، لإقناعه بارتداء قميص الاتحاد السعودي.

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ورغم ذلك، فإن مدافع بايرن ميونخ السابق، ليس مهتما في الوقت الحالي بمغادرة ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2026.

يذكر أن ألابا انضم لصفوف الميرنجي في صيف 2021، قادما من بايرن ميونخ، ونجح في التتويج مع الفريق الملكي بعدد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة يواجه الأهلي

كأس العالم للأندية، يواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، مساء غد الجمعة، بملعب الجوهرة المشعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

ومواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة، في اللقاء الحادي عشر بين الأندية العربية في كأس العالم للأندية عبر تاريخه.

تاريخ مواجهات الأندية العربية في كأس العالم للأندية

وكان اللقاء العربي الأول في تاريخ كأس العالم للأندية، قبل 23 عامًا، خلال مونديال 2000، عندما التقى النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في دور المجموعات، حيث كانت المسابقة تقام في ذلك الوقت بمشاركة ثمانية أندية، تم توزيعها على مجموعتين، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

وانتهت المواجهة بفوز مثير للنصر 4-3 على الرجاء، ليكون الفريق الملقب بـ«العالمي» صاحب أول انتصار للأندية العربية في تاريخ المونديال.

وشهد كأس العالم للأندية عام 2005 المواجهة العربية الثانية بمونديال الأندية بين اتحاد جدة والأهلي باليابان وفاز الفريق السعودي 0/1.

فيما جاء اللقاء الثالث بمونديال عام 2011 في اليابان، عندما فاز السد القطري 2- 1 على الترجي التونسي بالدور الثاني للمسابقة.

وبعد مرور سبعة أعوام، عادت المواجهات العربية الخالصة للظهور مجددًا في مونديال الأندية، حينما تغلب العين الإماراتي 3-0 على الترجي التونسي بالدور الثاني لكأس العالم للأندية عام 2018 التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، ليشق بعدها الفريق «البنفسجي» طريقه نحو المباراة النهائية، وينال الميدالية الفضية، عقب خسارته 1- 4 أمام ريال مدريد الإسباني، الذي توج باللقب في ذلك الوقت.

وجاءت المباراة العربية الخامسة في كأس العالم للأندية عام 2019 في قطر، حيث التقى الهلال السعودي مع الترجي بالدور الثاني للبطولة، ليحسم الفريق الملقب بـ«الزعيم» السعودي المواجهة لمصلحته بفوزه 1-0، ويبلغ المربع الذهبي للبطولة.

وشهدت البطولة نفسها مواجهة عربية أخرى بين الترجي والسد القطري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ليحقق الفريق التونسي خلالها انتصارًا كاسحًا 6-2.

وجاء سابع اللقاءات العربية الخالصة في كأس العالم للأندية عام 2020 في قطر أيضًا، عندما تغلب الأهلي المصري 1-0 على الدحيل القطري، ليحصل بعدها الفريق الأحمر على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بذلك الوقت، عقب حصوله عليها لأول مرة عام 2006.

وتجددت المباريات العربية في عام 2021 في الإمارات، حيث فاز الهلال السعودي 6-1 على الجزيرة الإماراتي، في الدور الثاني للمسابقة.

وفي المونديال ذاته، جرت مواجهة عربية أخرى بين الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد صاحب المركز الثالث، ليحقق نادي القرن في أفريقيا فوزًا عريضًا 4-0، وينال المركز الثالث بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما آخر اللقاءات العربية العشر في كأس العالم للأندية، فكانت في المونديال الماضي الذي استضافته المملكة العربية في فبراير الماضي، حينما تغلب الهلال السعودي بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق السعودي الذي واصل مسيرته الناجحة في كأس العالم للأندية، وحقق المركز الثاني عقب خسارته 3-5 في النهائي أمام ريال مدريد.

 

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ديفيد الابا اتحاد جدة الدوري السعودي ريال مدريد ألابا

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