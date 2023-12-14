الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

تنفيذ قافلة سكانية بقرية درشاي بمركز ومدينة الدلنجات

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية درشاي بمشاركة أساتذة متخصصون، في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.
 

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تم خلالها الكشف المجاني على 300 حالة بمختلف التخصصات مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

 

كما تم تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض، وإجراء تحاليل نفذتها كلية العلوم بجانب مبادرة الاعتلال الكلوي والتوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية" لـ 400 رأس من الاغنام، ورش 350 من الأبقار والجاموس، والدواب مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

 

كما تم مشاركة كلية التربية من خلال عقد لقاءات مع طلبة المدارس بالقرية، وتضمنت القافلة توفير  40 أسطوانة بوتاجاز بسعر المصنع وصيانة كشافات الإنارة بالقرية.

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قافلة سكانية البحيرة تجريع مواشى

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