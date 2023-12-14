غيلاس جناوي يحصد جائزة رجل مباراة المصري ضد الزمالك في الدوري الممتاز
حصد الجزائري غيلاس جناوي جائزة رجل مباراة فريقه المصري البورسعيدي أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.
تشكيل الزمالك ضد المصري
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.
خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.
تشكيل المصري أمام الزمالك
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.
خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.
ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز
وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.
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