بعد تشغيل 9 وحدات جديدة، 20 وحدة علاج عن بُعد بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة.

جاء ذلك عقب إعلان محافظ الوادي الجديد، تشغيل ٩ وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن لـ ٢٠ وحدة بالمراكز الخمسة.

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وأوضح الزملوط أن الوحدات الجديدة تضم ( مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين ٢ و٣ - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

ويساهم مشروع العلاج عن بعد في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية في الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.



ويعمل المشروع على عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة، كما عملت على ربط الوحدات بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، ومراكز العلاج الرئيسية، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.



وتوفر وزارة الصحة والسكان، البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملين بتلك الوحدات، بما يساهم في رفع قدراتهم العلمية في مجال التشخيص والعلاج، كما تحرص على توفير كافة سبل الدعم المادي للعاملين بوحدات "التشخيص عن بعد".