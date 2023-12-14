الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات ينجح في إزالة ورم حميد بالرقبة لأحد المرضى (صور)

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات المركزي فى القيام بإجراء عملية جراحية من الجراحات المهارية، حيث تم إجراء جراحة لأول مرة بالمستشفى لإزالة ورم حميد بالرقبة محيط بالشريان السباتي والأعصاب الموجودة بالرقبة، لمريض يبلغ من العمر ٤٨ سنة، حيث تعتبر تلك الحالة من الحالات النادرة، وتم إزالة الورم بالكامل مع استئصال الغدة النكافية السطحية وبعض الغدد الليمفاوية دون حدوث أى مضاعفات، والمريض الآن بحالة مستقرة وصحة جيدة.

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حيث قام بإجراء العملية الدكتور فوزي غانم استشاري ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور محمد جمعة أبو الروس أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد عرابي أخصائي التخدير، بالإشتراك مع فريق التمريض والعاملين بالعمليات بالمستشفى.

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية ، وقدم الشكر والتحية للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وللدكتور مهدي هيوب مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنا جهودهم ومتمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح مطالبهم بكثير من العمل وبذل المزيد من الجهد بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وتقديم أفضل أداء ينال ثقة المواطنين.

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