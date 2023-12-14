اجتماع بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى بميناء الصيد برشيد

ترأس اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، اجتماعًا بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى بميناء رشيد، وذلك بحضور كل من المهندس فايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة، والمهندس محمد زيد - المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، ومديري الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والتعاقدات والتخطيط بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة.



في إطار جهود محافظة البحيرة للوقوف علي الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

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أكد السكرتير العام في الإجتماع أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة.

وقام خلال الاجتماع المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، باستعراض الموقف التنفيذي للمشروع وكذلك حصر جميع الأعمال المنفذة بمعرفة جهاز الإشراف، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع قد بلغت حوالي 98% وذلك للجزء الشمالي من المشروع والمتضمن: (محطة الكهرباء - أعمال البلاطات الخرسانية للرصيف - أعمال الموقع العام)، وكذلك المباني التالية (مبنى الاستراحة - مبنى ورش المعدات - مخزن المعدات الثقيلة - الإدارة الهندسية - مبنى ورش الطلاء بالملحقات - الخزان العلوي - المنشآت الخاصة ببيع الأسماك).

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلي أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلًا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.