تحصين 465 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة
واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت منذ 19 نوفمبر الماضي.
حيث قامت المديرية بتحصين 18011 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 465032 رأس ماشية.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.
هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
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