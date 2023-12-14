رئيس مركز ومدينة الفرافرة يلتقي المواطنين ويبحث آليات حل لمشاكلهم

ناقش الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددا من شكاوى وطلبات المواطنين في اللقاء الأسبوعي، الذي عقده اليوم بمكتبه بديوان المركز، وذلك بحضور نائب رئيس المركز.

حيث بحث رئيس المركز عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأقسام وبعض من الجهاز التنفيذي بالمركز فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مؤكدا على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة التواصل مع المواطنين، والحل العاجل لمشاكلهم.

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وأضاف أن أجهزة المركز تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم بصفة دورية.



الجدير بالذكر أنه يتم أسبوعيا عقد لقاء موسع بالمواطنين، وذلك بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بالمساجد والقرى ومراكز الشباب للوقوف على مشاكل المواطنين وتقديم حلول فورية لها.

يذكر أن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، عقد في وقت سابق، اجتماعا بحضور المعنيين من جهاز المركز التنفيذى للمركز، وذلك لمناقشة مقترحات المشروعات التى سيتم إدراجها للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المشروعات التى من المقترح إدراجها للتنفيذ بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في كافة المجالات، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التي تهم المواطن كما تم مناقشة آلية تلافى أي معوقات قد تُبطئ معدلات التنفيذ بكافة المشروعات.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، على تكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة الأخذ بالاعتبار لوضع أي مشروع بالخطة أن يكون له جدوى اجتماعية واقتصادية ويلبي احتياج المواطنين بما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات لتعود بالنفع والفائدة وتلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمركز.

وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتواجد على أرض الواقع مع المواطنين وفحص الشكاوى والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين والتي تمس حياتهم فى كافة القطاعات والمرافق الخدمية وفى استجابة سريعة لمطالب المواطنين بقرى الكفاح، تابع الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة أعمال تغيير الوصلة بين مطبقين بطول 50 متر مواسير قطر 6 بار.

يأتي ذلك استجابة لمطالب المواطنين (خريجى قرية الكفاح ) من تكرار أعطال الصرف الصحى بالمنطقة الكائنة أمام مدرسة الكفاح.



وأكد "رئيس المركز" أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين

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