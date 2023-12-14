لجنة موسعة لتقييم وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا

وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا بلجنة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة وذلك للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة.

وبقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بالمديرية

حيث تابع الفريق تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق والتأكد من من تحسين الخدمة بها ومدى رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ.

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وأضاف بدران أن الجولة الموسعة شملت مركزي قنا ونجع حمادي مع التشديد علي أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها

وأشار بدران أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة والتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوى والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين علي الرعاية اللازمة لهم.

وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق والمتابعة المستمرة لوحدات غسيل الكلى الصناعي بالمراكز الخاصة.

وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمرور الدوري على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.