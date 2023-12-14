المصري يتقدم على الزمالك 0/1 في الشوط الأول وإهدار ضربة جزاء

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ضد الزمالك بتقدم الفريق البورسعيدي 0/1، اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في شباك الزمالك في الدقيقة 45+6، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

وانحصر الأداء في معظم فترات الشوط الأول في منتصف الملعب، ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى الفريقين، سوى كرة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك التي سددها قوية واصطدمت بالقائم.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - سيد عبد الله نيمار.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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تشكيل المصري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد أيمن منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - إيزي إيميكا - غيلاس جناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يتواجد على مقاعد بدلاء كل من: عصام ثروت وحسين السيد ومحمد دبش وسمير فكري وأحمد عيد وعمرو موسى وحسن علي ومحمد الشامي وليستويل أمانكونا.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.