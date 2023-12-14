تشكيل بلدية المحلة لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بلدية المحلة أمام بيراميدز

تشكيل بيراميدز ضد بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

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ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الثالث عشر برصيد تسع نقاط.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي:

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب (انتهت 3/2)

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام (انتهت 1/1)

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة

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