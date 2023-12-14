محمد إبراهيم رجل مباراة فيوتشر وسيراميكا في الدوري الممتاز

حصد محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1/1.

سجل مروان محسن هدف مودرن فيوتشر في مرمى سيراميكا في الدقيقة 17 من ضربة رأس، وتعادل محمد شكري لفريق سيراميكا في الدقيقة 90+4.

واحتسب السيد منير حكم المباراة 15 دقيقة وقت بدل ضائع خلال المباراة، منهم 6 دقائق في الشوط الأول و9 في الثاني.

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تشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط دفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، هشام عادل، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، محمد ربيعة، بيلو، علي زعزع، محمد محمود، كجالي درامي، أحمد عاطف، عمر السعيد.

تشكيل سيراميكا ضد فيوتشر

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي.

ترتيب فيوتشر وسيراميكا بالدوري المصري

وبهذه النتيجة، يرفع فريق سيراميكا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، كما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

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