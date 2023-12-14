إتاحة الاستعلام عن مواعيد الامتحان الشفوي للمرشحين لوظيفة إمام مسجد

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

مواعيد المقابلات الشفوية

ومن المقرر أن تعقد المقابلة الشفوية للممتحنين في الفترة من ٢٠ ديسمبر الجاري حتى ٢٩ يناير المقبل وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.

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خطوات الاستعلام عن النتيجة



يتساءل العديد حول معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة المسابقة وذلك في الخطوات التالية:

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الالكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية.