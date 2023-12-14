الجوهري وجوزيه ومتعب وكهربا، نجوم مشتركة بين الأهلي واتحاد جدة

يلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره اتحاد جدة السعودي، غدا الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وهناك علاقات تاريخية وقصص مشتركة للاعبين ومدربين بين العملاقين الأهلي واتحاد جدة.

نجوم ومدربين قاسم مشترك بين الأهلي واتحاد جدة

أحد أهم أبطال هذه القصص المشتركة هو الراحل محمود الجوهري نجم الأهلي الأسبق كلاعب والذي عمل مديرا فنيا لفريق اتحاد جدة في موسم 1981 – 1982 وحقق نتائج إيجابية جعلته يقود للمارد الأحمر كمدير فني بعد ذلك في الفترة بين 1982 إلى 1984 وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.

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ولم يكن الجوهري المدرب الوحيد الذي قاد النسور والنمور، فالبرتغالي توني أوليفيرا سبق له قيادة الأهلي عام 2003 وحقق لقب كأس السوبر المصري ولكن تجربته لم تستمر طويلا.

وتولى توني أوليفيرا قيادة اتحاد جدة موسم 2010 – 2011، وقاد النمور لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

ويلمع اسم المدرب التاريخي للنادي الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق العديد من الألقاب مع النسور على مدار 3 ولايات على رأسها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات وحصل على برونزية كأس العالم للأندية 2006.

وقاد مانويل جوزيه اتحاد جدة في الفترة بين مايو إلى ديسمبر 2010 ولكن مسيرته لم تتوج بالنجاح المتوقع وحقق 4 انتصارات فقط في 15 مباراة.

وعلى صعيد اللاعبين، يبقى عماد متعب أحد النجوم الذين دافعوا عن ألوان النسور والنمور، فمهاجم الأهلي المميز تألق بالقميص الأحمر لسنوات كما أنه لعب بقميص الاتحاد موسم 2008 – 2009 وحقق معه لقب الدوري السعودي.

ولعب أيضا أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة الحالي بقميص الأهلي بجانب محمود عبد المنعم كهربا الذي لعب النمور معارا من الزمالك قبل انتقاله بعد ذلك للمارد الأحمر.

ولعب إسلام الشاطر في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة من الزمالك موسم 2003 – 2004 قبل رحيله للأهلي في الموسم التالي.

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