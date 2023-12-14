منتخب المغرب يتلقى صدمة قوية قبل كأس أمم إفريقيا

تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن فريق بايرن ميونخ لإصابة خطيرة أثناء مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى حرمانه من المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة مع منتخب المغرب.

لكن نصير مزراوي يأمل في استعادة لياقته ويتمسك بفرصة المشاركة.

وسيكون بايرن ميونخ، مجبرا على التخلي عن الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في آخر مباراتين للفريق بالدوري الألماني هذا العام على الأقل.

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تفاصيل إصابة ثنائي بايرن ميونخ

فقد أوضح بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه أمس الأربعاء، أن كومان أصيب بتمزق في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز على اليونايتد (1-0).

وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية التي أجراها القسم الطبي بالنادي الأربعاء أظهرت أيضا إصابة مزراوي بتمزق في عضلة الساق اليسرى.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض آخر مباراتين هذا العام، عندما يستضيف شتوتجارت في مباراة قمة بالدوري الألماني يوم الأحد المقبل، وبعدها يحل ضيفا على فولفسبورج يوم الأربعاء.

لم تكن هناك أي علامات على إصابة المدافع المغربي خلال الشوط الأول للمباراة، غير أن مدرب بايرن توماس توخل قام بتدبيل مزراوي في الاستراحة بين الشوطين وأحل محله كونراد لايمر، وبقي مزراوي بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس، لكن بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، توجه نحو مقاعد البدلاء وهو يعرج.

مدة غياب نصير مزراوي

وفي بيانه لم يذكر بايرن ميونخ المدة التي سيغيب فيها الثنائي عن الملاعب، لكن موقع "تريبونا.كوم" نقل عن مصادر أن كومان سيغيب لنحو 3 أسابيع على أن يعود مع بداية النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

فيما يعتبر التمزق العضلي في ربلة الساق أكثر خطورة ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي 6 أسابيع على الأقل، مما يعني أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، التي تقام في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير والثاني من فبراير 2024.

وبحسب معلومات موقع "سبورت 1" الألماني فإن المدافع المغربي لم يلغ حتى الآن مشاركته في كأس أفريقيا رغم الإصابة. وحتى لو كانت الفرص ضئيلة، فإنه يأمل في استعادة لياقته في الوقت المناسب.

يذكر أن نصير مزراوي ولد في 14 نوفمبر 1997 بهولندا ويحمل الجنسية الهولندية والجنسية المغربية وانضم إلى أياكس أمستردام وهو في سن الثامنة. وحصل على لقب موهبة عام 2019 بالنادي الهولندي.

وكان مزراوي قد سجل مع أياكس في عام 2018 هدفه الأول في دوري الأبطال، وتحديدا ضد بايرن ميونخ عندما دك شباك الحارس العملاق مانويل نوير بتسديدة صاروخية، ثم انتقل إلى عملاق الكرة الألمانية في عام 2022، بعقد مدته 4 سنوات.

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