الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

أعضاء الشيوخ في انتظار دعوة رئيس المجلس للانعقاد

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

ينتظر أعضاء مجلس الشيوخ، دعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس للانعقاد، بعد رفع الجلسة العامة الأخيرة في نوفمبر الماضي، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

موعد الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ

وأوضح رئيس المجلس، أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة، حين يتم تحديده.

 اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

جاء ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في هذا الشأن، حيث جاء في المادة 160: ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

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تأجيل جلسة الشيوخ ليوم غير معين

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، وافق في جلسته الأخيرة، على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به من توصيات.

يأتي ذلك بعد إعادة ضبط ما جاء في الدراسة، وكذلك مناقشات الأعضاء، ورد الحكومة في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كشفت أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية.

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