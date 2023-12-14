الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتو

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري ناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تطورات الأوضاع في السودان وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لا سيما في إطار جهود دول جوار السودان.

كما تبادل الجانبان تقييم مخرجات قمة الإيجاد الأخيرة وباقى الجهود الإقليمية المبذولة لحل الأزمة في السودان.

ومن جانبه، استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية، وعلى رأسها المشاورات الموسعة للمكون المدني السوداني التي عقدت في نوفمبر الماضي.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى اطلع رئيس المفوضية على الجهود التي تبذلها مصر والدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز من القدرة على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما في ضوء الأوضاع الإنسانية المتأزمة، وبهدف التغلب على المعوقات المرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة القمة الأفريقية القادمة، وآليات عمل الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، وتعزيز التعاون بين مصر والمفوضية بشكل عام. 

وأعرب الوزير شكري عن استعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الأفريقي بما يمكنهما من القيام بمسئولياتها تجاه القارة، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

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