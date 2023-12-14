نقيب المحامين يشهد ختام الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بكفر الشيخ

شهد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم ختام الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بنقابة محامي كفر الشيخ، وذلك بقاعة الدراسات الوطنية بالمحافظة.

وفي مستهل كلمته أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن الشباب هم دومًا عماد المستقبل وسند النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح.

افتتاح نادى قلين للمحامين

وأضاف نقيب المحامين أنه سيتم توفير دورات متخصصة بنظام الأونلاين ليستفيد منها المحامي من الجانب النظري والعملي ليكون مؤهلًا لسوق العمل، فيجب على المحامي أن يكون موسوعة علمية متنقلة.

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وتابع: "توصلنا لاتفاق مع كليات الحقوق لإلغاء نظام الشيت والعودة للمقالي، لتخريج كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل".

وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد بل يجب تنويع المصادر.

أكاديمية المحاماة

وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الأكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم.



وتابع قائلًا: " توصلنا لاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة عام واحد الجانب النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير".

وأشار أن التزايد المستمر في أعداد الملتحقين بكليات الحقوق يضر بالمهنة، فالعالم العربي كله به مليون محامي نصفهم في مصر، وبعض النقابات العربية تفرض قيودا واختبارات على الملتحقين بالنقابة، وفي سبيل الحد من ذلك تواصلنا مع المجلس الأعلى للجامعات لتقليص أعداد المقبولين بكليات الحقوق.

ولفت نقيب المحامين إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

وأكد نقيب المحامين أنه يسعى جاهدًا لتوفير نادي يليق بمحامي كفر الشيخ وأسرهم في أسرع وقت ليكون على غرار نادي المحامين بجليم.

واختتم كلمته، بأنه يسعى إلى استكمال منظومة الاصلاح وتطوير مشروع العلاج في نقابة المحامين، قائلًا: " تم الاتفاق مع وزير الصحة على انضمام المحامين وأسرهم لمنظومة التأمين الصحي مما يوفر للنقابة أموال تستطيع من خلالها رفع سقف المعاشات والتي اتخذنا أولى الخطوات فيها برفع المعاشات في الجمعية العمومية المقبلة بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين.



حضر الفاعلية الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، وأسامة سلمان الأمين العام المساعد، ومحمد الكسار ومحمد عبدالوهاب، وعبد الحفيظ الروبي، وناصر العمري، ومحمد أبوقطيط، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا، وفراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ، والأستاذ صلاح مقلد عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ.