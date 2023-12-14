النقض تحدد نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

حددت محكمة النقض جلسة السبت الموافق 17 فبراير 2024 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من المحامى مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.



وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى قضت حضوريا بجلسه 2023/8/21 بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

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واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.



وأحيل المتهم الى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وتم ترحيله فى ذات اليوم إلى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.