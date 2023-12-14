الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي بالبحيرة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور كل من مديري إدارة الشئون المالية، والشئون القانونية بالمحافظة والرقابة والمتابعة وممثل عن إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة ومديري عام الشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعي وإدارة الملكية الحيازية ومنطقة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعي ومهندسين من إدارات التخطيط العمراني وحماية أملاك الدولة والمساحة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق وماورد من الوحدات المحلية بشأن استغلال قطع الأراضي التي تقع بنطاقها والمقام عليها مشروعات ذات النفع العام طبقًا للبيان المقدم من مديرية الإصلاح الزراعي.

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حيث تم التأكيد على ضرورة قيام مديرية الإصلاح الزراعي بتقديم المستندات الدالة علي بيع قطع أراضي فيشا بالمحمودية ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وكذلك قيام الوحدة المحلية لمراكز ومدينة المحمودية بالإفادة بكافة الإجراءات المتخذة بشأن قطعة الأرض بكوم النصر.

ياتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها،وفى ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الأراضى.

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السكرتير المساعد البحيرة اجتماع دمنهور

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