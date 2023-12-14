الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، بامبو يقود تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة.

بامبو يقود تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة


وجاء التشكيل علي النحو التالي 
حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع..أيمن أشرف، محمود الجزار، أمير مدحت، اسحاق يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، عماد فتحى

خط الهجوم..كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحى، علاء عطا، محمود قاعود،  سيرجى اكا، احمد النادرى، أحمد سعيد،  خالد مصطفي، جريندو، عاصم صلاح.

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الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول بنادي البنك الأهلي والجونة في الرابعة عصر اليوم الخميس بافتتاح مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد المقاولون العرب.

مباراة البنك الأهلي والجونة

 

وكان آخر ظهور للبنك الأهلي  بالدوري المصري أمام الإسماعيلي وهزم بنتيجة 2\1 أما الجونة فكان آخر ظهور له أمام طلائع الجيش وانتهي بالتعادل 1\1

 

ويسعي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي إلي تعديل مسار الفريق بسبب نتائجه السلبية الأمر الذي أدى إلي تجميد المستحقات والتهديد بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق

 

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ترتيب البنك الأهلي والجونة بالدوري المصري

ويتذيل البنك الاهلي جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط في حين يحتل الجونة الترتيب ال11 برصيد عشر نقاط

 

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والجونة

وتنقل مباراة البنك الاهلي والجونة عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

 

 

الجونة

 

الدوري المصري، واختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٢ لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة

22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي بمواجهة الجونة

 

وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي..محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين 
خط الدفاع..أيمن أشرف، امير مدحت، اسحاق يعقوبو، محمود الجزار، عاصم صلاح، علاء عطا،  خالد مصطفى
خط الوسط.. أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمد فتحي جريندو،سعيدو سيمبوري، سيرجى اكا، أدهم حامد
خط الهجوم..كريم بامبو، محمود قاعود.

 

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري شهدت تاجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري


وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

 

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