الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

إزالة 16 حالة تعد على مساحة 1887 مترا مربعا بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة،
إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية، بنطاق 4 مراكز، عن إزالة 16 حالات تعد بمساحة 1887 م2 ،في إطار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

حيث تضمنت الإزالات 12 حالة تعد بمساحة 1070 م2 بنطاق قرى زواية غزال، والأبعادية، ودسونس أم دينار، وإفلاقة بدمنهور، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأسوار بالطوب الأبيض وردم حفر لعمل قواعد، حالة تعد بمساحة 441 م2 عبارة عن مبني بالطوب الابيض بقرية السعيدية بنطاق الوحدة لقرية فيشا بالمحمودية، حالة تعد بمساحة 226 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبيه بالدلنجات، كما تم إزالة حالتي تعد بمساحة 150 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وفك شدات خشبية بكفر الدوار.

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جدير بالذكر، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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ازالة تعديات البحيرة مراكز قري

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