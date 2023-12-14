الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

توافد المواطنين على سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حمادة

السيارة التكنولوجي
السيارة التكنولوجي بكوم حمادة،فيتو

 واصلت سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة البحيرة عملها، أثناء تواجدها بمركز كوم حمادة وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

 يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، ويحقق فعالية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

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 حيث سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بقري كوم حماده لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

 

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سيارة تكنولوجيا البحيرة دائرة كوم حمادة قري

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