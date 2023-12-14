الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

بتكلفة 18.8 مليون جنيه، محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بجولة لمتابعة أعمال الرصف التي تتم في مدينة القناطر الخيرية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، حيث تتم أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة بلغت 18.8 مليون جنيه.

 بدأت الجولة بتفقد شارع المهندسين حيث يجري الآن أعمال القطع والتسوية للشارع بطول حوالي 1 كم وعرض 10م وأعمال توريد وتشغيل السن، وأعمال رفع عدد 3 مطابق من إجمالي عدد 27 مطبقا في منطقة المهندسين بالتقسيم السياحي. 

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كما تابع الهجان أعمال الرصف التي تتم بشارع عمارات الإسكان حيث يجري  تنفيذ الأعمال بطول 650م وعرض 7م وأعمال تكسير الأسفلت القديم ورفع المخلفات، وإزالة الزيادات بالأرصفة الجانبية، وأعمال توريد وتشغيل السن، وأعمال تركيب البلدورات المتوسطة للأرصفة الجانبية.
واختتم جولته بمتابعة أعمال الرصف بطريق الكورنيش بالقناطر الخيرية، حيث يجري الآن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 م وعرض 1 م وتم البدء فى تركيب بلاط الانترلوك، كما يجري تجهيز قواعد أعمدة الإنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.
وأكد محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها وستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بأبناء المحافظة.
جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.

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