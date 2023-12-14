الأقصر تستعد لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس الإله آمون، الخميس المقبل

تشهد محافظة الأقصر الخميس المقبل ظاهرة انقلاب الشمس التي تتعامد على قدس الأقداس الإله آمون رع بمعبد الكرنك في مدينة الأقصر، يوم الخميس القادم، ومن المقرر أن يحضر تلك الظاهرة عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، كما تنظم محافظة الأقصر احتفالية كبرى لذلك الحدث العظيم.



وقال الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك في الأقصر، في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو» إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك هي ظاهرة فريدة من نوعها فى مصر وعلى العالم بأثره، ويجرى حاليا الاستعدادات لتلك الظاهرة والتي تكون سنويًا في يوم 21 ديسمبر.

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وتابع أن الشمس فى هذا اليوم تشرق بطريقة متدرجة للتعامد على مقصورة الزورق المقدس وسط معبد الكرنك بالأقصر وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي وهو ما يدل على معرفة المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام، وذلك لنبوغه فى حسابات الهندسة الدقيقة فى دخول الشمس بطريقة معينة إلى داخل مقصورة الزوق المقدس فى توقيت ثابت سنويًا لا يتغير، والتي تبدأ مع بداية شروق الشمس في ذلك اليوم.



وأوضح الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك، أن محافظة الأقصر تقيم احتفالات واسعة لذلك الحدث العظيم الذي يقبل عليه السائحين من كل حدب وصوب، وتضم تلك الاحتفالات عروض فرقة رضا على أنغام الطبل البلدي التي تعزف نغمات الأغنية الشهيرة الأقصر بلدنا، كما يكون هناك وصلات للتحطيب والرقص على التنورة.



وأكد الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، لـ«بوابة فيتو» أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس الإله آمون رع، تلعب دورًا هامًا في ارتفاع حجم التدفقات السياحية التي تتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي الجديد.

وأشار الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك بالأقصر، إلى أن تاريخ ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، تم اكتشافها منذ 2007 على يد مجموعة من الخبراء في الفلك بعلم المصريات، وتم تأكيد تلك الظاهرة بعد تقديم عدة دراسات مطولة في عام 2010، ومن هنا تحرص محافظة الأقصر على الاحتفال بها كل عام، ويأتي ذلك الإحتفال للعام الـ17 على التوالي.



يذكر أن كورنيش النيل وفنادق الأقصر العائمة والثابتة بدء في الاستعدادات لاستقبال أعياد الكريسماس والاحتفال بليلة على رأس السنة وسط الوفود السياحية التي ستتواجد بالأقصر، حيث تزيين الأشجار بالأضواء الذهبية التي تضفي مزيدًا من الجمال والروعة.