خالد عيسوي يترأس مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام للكشافة والمرشدات بقرار وزاري

أشرف صبحى، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، لحين الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية الصادرة بالقرار رقم ١۸۸ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى

ويأتي قرار وزير الشباب والرياضة في إطار حرصه على استمرارية عمل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وضمان حسن سير العملية الإدارية والفنية، حيث يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، بما في ذلك الإعداد والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية للاتحاد.

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وتحرص على استمرارية دوره في بناء الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، معربًا عن ثقته في قدرة المجلس المؤقت على قيادة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف المرجوة منه والإشراف والتعاون الكامل مع اللجنة المنظمة والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي المزمع تنظيمه في مصر ٢٠٢٤، مقدمًا الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق برئاسة محمد عباس.

ويضم المجلس المُشكل برئاسة الدكتور/ خالد حسن عيسوي ونائبًا السيد/ محمد مصطفي وعضوية كلًا من السادة:

بلال عبد العزيز، محمد غيدة، محمد أحمد كامل، مرام الفخراني، عبد الرحمن محمد عباس، طارق العزازي، أحمد الحلفاوي، اسلام طعيمه، بدر الدين أحمد أبو الحسن، إسراء مرسي.

بالإضافة الي محمد عمر المفوض الدولي، سارة يعقوب المفوضة الدولية للمرشدات، ورؤساء الجمعيات المركزية للكشافة، السيد/ محمود فوزي مدير عام الشئون القانونية ممثلا عن الجهة الإدارية، وأعضاء ذوي الخبرة وهم شريف صبح، هاني يوسف إسكندر، نادر عبده غبريال، بجانب ممثل عن كل من (وزارة التربية والتعليم، الجامعات، الأزهر).

وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لبطولة العالم للرماية

من ناحية أخرى التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية والقارية في الرماية خلال الفترة المقبلة، وكذا خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء، مناقشة ملف استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 24 يناير وحتي أول فبراير 2024، علي مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وقال صبحي: "توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا، الأمر جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية"، مشيرًا إلي أهمية المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولات على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.



وتوجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته الدائمة والمستمرة للاتحاد ودعمه المتواصل ومساندته للاعبين في جميع البطولات التي يشاركون بها، وقيامه بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجههم.