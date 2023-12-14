دار الأوبرا تحتفل بمرور 150 عاما على ميلاد رخمانينوف

فى ذكرى مرور 150 عاما على ميلاد الموسيقار الروسى العالمى سيرجى رخمانينوف تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو الإيطالي جوزيبي أندالورو، وذلك في الثامنة مساء السبت 16 ديسمبر علي المسرح الكبير تحت عنوان وداعا رحمانينوف بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.

يأتى الحفل تحت عنوان وداعا رخمانينوف ويضم عدد من أعماله الهامة منها كونشيرتو البيانو الثالث ورقصات سيمفونية.

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الجدير بالذكر أن سيرجى رخمانينوف 1873 - 1943 ولد فى أسرة من طبقة النبلاء التي كانت ترعى الموسيقى خلال حكم قياصرة روسيا، اشتهر بقدرته الفائقة على العزف على الة البيانو وكبر حجم يديه وطول أصابعه فكان يعزف مقطوعات معقدة بسرعة لا يمكن أحد أن يجاريها، كان فى رحلة فنية بأمريكا عند قيام الثورة البلشفية عام 1917 فقرر أن يستقر بها ولم يعد أبدا إلى روسيا، تكمن عظمته في تكنيكاته الأسطورية وأسلوبه الرومانسي المميز، حيث تأثر بشوبان، ليست وتشايكوفسكى، اعتبره النقاد احد الموسيقيين الذن كان همهم التجديد في القرن التاسع عشر وتميزت موسيقاه بالطابع الشرقي، كتب خمسة أعمال للبيانو والاوركسترا، أربعة كونشيرتو بالإضافة إلى رابسودي وثلاث سمفونيات الى جانب أعمال أوركسترالية أخرى توفي في بيفيرلي هيلز بكاليفورنيا ودفن في نيويورك.

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