طلاب هندسة الإسكندرية بجامعة لويفيل الأمريكية يحققون مراكز أولى فى مسابقة مشاريع التخرج
حصل طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الملتحقين بالدراسة بجامعة لويفيل الأمريكية بنظام (2+2) على مراكز متقدمة فى مسابقة مشروعات التخرج، وهم الطالبة سارة إيهاب- قسم الهندسة الحيوية الطبية وحصلت على المركز الأول، والطلاب صامويل إبراهيم، ويوسف بخيت، وعمر سالم، وحصلوا على المركز الثالث، فى نفس المسابقة.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل تتيح لطلاب كلية الهندسة القبول ببرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية فى برنامجى " الهندسة الحيوية"، و"علوم وهندسة الحاسب" والتى يحصل الطالب بموجبها على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على بكالوريوس من جامعة لويفيل وبكالوريوس أخر من جامعة الاسكندرية، كما يدرس الطالب بموجب هذه الاتفاقية، أول سنتين بجامعته الحالية والسنتين التاليتين في جامعة لويفيل.
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة مشاركة جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في انتخابات الرئاسة 2024، والتى بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام داخل مقار اللجان الانتخابية، حيث أدلى رئيس الجامعة بصوته بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحى العيص الإبتدائية التابعة لقسم سيدي جابر، ولفت أن إدارة الجامعة خصصت اتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان الانتخابية ولجان الوافدين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية فى اختيار رئيس مصر حفاظًا على مكتسبات الوطن وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة، ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطننا العزيز مصر، وأكد أن مشاركة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعي المجتمع الجامعي وتأكيد على دور الشباب في بناء المستقبل.
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